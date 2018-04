La industria de las canastas para regalo ha tenido un gran auge durante los últimos años y continua siendo una gran mina de oro para la gente envuelta en este negocio. En muchas formas, este negocio es ideal. Lo puede realizar desde su casa. Es un negocio extremadamente barato para empezar (usted sólo necesita la materia prima y un presupuesto para la mercadotecnia). El producto está en demanda (¿a quién no le gusta recibir una canasta artística con fruta fresca, dulces o queso?). La competencia no es un problema (usted puede apartarse de los demás produciendo diversos tipos de canastas especiales). Es un negocio dinámico que cambia y se desarrolla con el tiempo.

Uno de los nuevos desarrollos es la canasta floreada con dulces. Este es un nuevo tipo de canasta para regalo que lo diferenciará de su competencia. Es muy creativo y artístico. ¡y hermoso!, por si fuera poco. La canasta floreada con dulces es fácil de hacer, y sorprenderá a quien quiera que la reciba.

USTED NECESITA

Una canasta preferentemente del tamaño de un florero grande o mediano. Un gran arreglo floral y nieve seca lo suficientemente grande para que quepa en el fondo de la canasta, llenándolo bien. Cables verdes duros utilizados en los arreglos florales, cinta verde, palos verdes de madera de 6 cm. (puntiagudo de un lado y chato del otro), cable delgado, un buen surtido de dulces envueltos en diversos colores. Hojas de celofán colorido, verde y rojo de preferencia.

Muchas de estas herramientas pueden ser encontradas en tiendas de manualidades o en tiendas surtidoras de arreglos florales.

Tome en cuenta el costo de sus materias primas y el tiempo que se tarda arreglando su canasta. Esto puede tomar un poco tiempo, pero usted puede hacer esto mientras vee la televisión. Este tipo de canastas se pueden vender entre us $25 y us$40 dependiendo del tamaño de la canasta, y usted invirtió poco dinero en la materia prima. Su autenticidad será definitivamente un punto importante de venta. Elabore algunas canastas de muestra para enseñarlas a clientes prospecto.

Las canastas floreadas con dulce pueden ser un gran agregado a su línea si usted ya produce canastas de regalo, o pueden ser un camino fantástico para empezar este negocio tan redituable. Y no piense que esto es sólo para mujeres, existen hombres produciendo canasta para regalo. Jóvenes o adultos pueden producir estas canastas y hacer mucho dinero.

VENTAJAS

Se requiere poca inversión inicial. Prácticamente no hay competencia en el ramo. Pocos dolores de cabeza y fácil manejo.

DESVENTAJAS

Ninguna otra que una considerable labor manual

