Hay varios pasos a seguir dentro de la planificación de este negocio para asegurar éxito desde el principio.

Al planificar, debe recordar que un producto de calidad y excelencia en el servicio son factores esenciales para generar ventas.

En este negocio tendrá que crear diseños únicos para que sus almohadas se destaquen de la competencia. Por otro lado, debe determinar qué materiales necesita en función del tipo de almohadas que desea crear y vender. También debe calcular la inversión que necesitará para arrancar el negocio así como los canales de venta que utilizará para la comercialización de sus almohadas.

Usted puede conducir su negocio de almohadas decorativas de varias maneras: Haciendo todo el trabajo, contratando a terceros para que fabriquen las almohadas, comprando almohadas que sólo necesiten decoración o simplemente revendiendo este tipo de productos.

Si usted mismo va a fabricar las almohadas quizá le convenga experimentar con nuevos tejidos, texturas y estilos de diseño. Incluso puede expandir su negocio elaborando fundas para almohadas, almohadas para bebés, para recién casados, etc.

Establecer un negocio de almohadas decorativas es lo mismo que la mayoría de los otros negocios: si sabe a dónde va y tiene la pasión y el empuje para llegar allí, usted no tendrá ningún problema!

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 3.7/5 (3 votes cast)