Este negocio generalmente aplica a jóvenes que no tienen nada que hacer en sus tiempos libres. Para tener éxito en esta actividad se necesitan dos ingredientes clave:

Ser responsable: a los padres no les gusta dejar a sus hijos con una persona que no les dé la debida atención. Tener gusto de convivir con niños: quienes realizan esta actividad sólo para ganar dinero y sin disfrutarlo, no simpatizan con los niños y por lo general no reciben un nuevo llamado.

Cuidar niños es una forma probada y verdadera para ganar dinero. Cualquier comunidad que tenga familias con niños pequeños necesitan niñeros. Sin embargo, es extremadamente difícil encontrar niñeros redituables y confiables que estén disponibles regularmente. Su negocio ofrecería servicios de cuidado niños en casa.

USTED NECESITA

Tomar un curso de primeros auxilios, para así saber qué hacer en casos de emergencia. Hacer equipo con otros amigos que tengan la misma mentalidad. De este modo su negocio estará siempre disponible y se incrementarán el número de llamadas que reciba. Disponer de un lugar (su casa) para cuidarlos. Si usted tiene niños, ya no tiene que conseguir libros y juguetes.

Usted puede establecer dos grupos, uno que empiece a las 8 am y termine a las 11 am, y otro que comience a las 12 pm y termine a las 3 pm. La mayoría de los niños que usted cuidará serán de edad preescolar o más jóvenes. Además, de enseñarles actividades y prepararles tentempiés para cada sesión, No estará de más que, si usted está interesado en ingresar a este negocio tome ciertos cursos, y además consulte con su agente de seguros acerca de la cobertura que proporcionaría a su negocio.

Los niños pequeños responden bien aprendiendo por temas. Si usted tiene niños de edad escolar debe de estar familiarizado con el formato. Por ejemplo, usted saca el tema de la familia. Dígales a los niños que traigan a las sesiones fotos de su familia, y déjelos que las compartan y las comenten. Como arriba le hemos comentado, haga botanas para los niños, esto puede ser divertido. Deje a los niños que colaboren en la elaboración, esto puede ser una gran experiencia de aprendizaje. Tenga en casa un botiquín, pañales, ropa extra y asegúrese de notificar cualquier accidente que sufra el niño. De igual forma asegúrese que cualquier artículo que rodee al niño no sea peligroso.

Para promocionar su negocio, comience por decirle a toda la gente que conozca, acerca de su nuevo programa. Imprima volantes y publíquelos donde quiera que le den permiso. Usted también puede publicar un anuncio en la sección de clasificados en el periódico. Sin embargo, las recomendaciones son la mejor forma de anunciarse.

VENTAJAS

Bajo costo operacional y de inicio. Si le gusta trabajar con niños, este trabajo lo disfrutará bastante. Usted trabaja el número de horas que elija a la semana y desde su hogar. Este negocio puede ofrecer grandes utilidades.

DESVENTAJAS

Requiere mucha responsabilidad trabajar con niños. A veces el trabajar con niños desgasta a la persona. Sus primeros trabajos tardarán en llegar un poco mientras los padres de familia conozcan su programa.

