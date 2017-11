INICIE UN NEGOCIO DE INVITACIONES DE BODA

Un negocio de invitaciones de boda es la manera perfecta para convertir su creatividad y habilidad artística en una empresa rentable. Si le gusta el diseño y está dispuesto a trabajar duro, este negocio puede ser ideal para usted.

Como la mayoría de las empresas de invitaciones de boda comienzan como negocios caseros, es importante designar un cuarto o área de la casa para ser utilizados como oficina y área de producción. El espacio será necesario para el ordenador, impresora, papel, etc.. Si usted planea recibir clientes, una atractiva sala de estar deberá estar disponible.

El software de diseño que utilice debe ser flexible y le debe permitir crear sus propios diseños. Entrevístese con imprentas de su localidad y establezca relaciones de trabajo. Averigüe qué software utilizan y los formatos de archivo que emplean.

Construya una cartera de diseños que sus clientes potenciales puedan ver. Sus mejores trabajos deben ser exhibidos en dicha cartera. Hay un punto que siempre debe tener en cuenta. Como diseñador, usted está obligado a escuchar a su cliente y ajustar su diseño de acuerdo a los deseos del cliente. Tendrá que dejar su ego aparte. Recuerde que, por mucho que ame diseñar invitaciones, esto es un negocio.

Cuando inicie este negocio, no se olvide de correr la voz acerca de su nueva empresa. Las invitaciones son sólo una parte de la boda. Contacte con negocios que también se especialicen en bodas e infórmelos de sus productos, puede establecer buenas relaciones y darse promoción mutua.

Cuanto más aprenda acerca de cómo iniciar este negocio, se dará cuenta que no tiene que limitarse a invitaciones de boda. Etiquetas, tarjetas de regalo, tarjetas navideñas, tarjetas de felicitación… son nichos que podrían ser fácilmente añadidos a su cartera. Las posibilidades son infinitas.

Participar en la emoción y la alegría de las personas que planean bodas, empleando sus habilidades de diseño, hacen de este negocio una manera completamente satisfactoria de ganar dinero.

