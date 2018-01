VENTA DE ROPA

Este negocio requiere de dos muy importantes factores:

Gusto para escoger la ropa de calidad y a precios accesibles. Una pequeña inversión por medio de la cual puedas obtener los productos que venderás.

Puedes enfocarte en una línea especifica como ropa de bebes, ropa de maternidad o tal vez ropa deportiva. Puedes hacer demostraciones a tus vecinos, armar paquetes y ofertas especiales.

Analiza a tus posibles compradores y compra mercancía que tu creas sea del agrado de ellos.

