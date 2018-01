MANTELERIA PARA EVENTOS

Este negocio resulta ser de muchísimo éxito si se desempeñan bien los siguientes requisitos:

Una pequeña inversión para adquirir los manteles que se rentaran. Publicidad adecuada para dar a conocer de tus servicios. Disponibilidad y organización en cuanto a la elaboración de los diversos tipos de mantelería.

Los servicios de alquiler de accesorios para fiestas y eventos, mantienen una demanda importante de parte de un público muy variado, como lo son: particulares y empresas. Los primeros para realizar reuniones familiares y todo tipo de encuentros sociales, y los segundos, para fiestas con el personal de la empresa, hasta presentaciones de productos, aniversarios y otras conmemoraciones y festejos.

VN:F [1.9.15_1155]

Califica este articulo espera por favor... Rating: 3.0/5 (1 vote cast)