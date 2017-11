Las roturas en los parabrisas son un pequeño problema que puede resultar en un gasto importante para los conductores. La sustitución completa de un parabrisas es una alternativa costosa, lo que lleva a muchos propietarios de vehículos a buscar métodos menos costosos para reparar pequeñas roturas. La industria de reparación de parabrisas fue creada para servir esta necesidad, y se ofrecen métodos de bajo costo para la reparación de pequeñas grietas antes que se conviertan en problemas mayores.

Este tipo de servicios siempre están en demanda, debido a la abismal diferencia en costo entre reparar el cristal y cambiarlo en su totalidad. Aún y cuando la competencia en este negocio es alta, en tiempos de crisis la demanda aumenta.

Abrir un negocio de reparación de parabrisas es una empresa importante ya que requiere pleno conocimiento de los métodos y técnicas más actualizadas para reparar las grietas. Se identifican una variedad de defectos en los parabrisas como: ojo de buey, estrella, ala de murciélago, línea abierta, etc. Cada uno de estos defectos requiere de una técnica adecuada para su reparación.

Métodos para reparar Parabrisas

La mayoría de las técnicas para reparar los parabrisas eliminan el aire de la grieta y lo reemplazan por una serie de resinas disponibles en el mercado. Las marcas de resinas más utilizadas son: Glass Mechanix, Novus, Triclare, GT y Delta. Los profesionales de este negocio difieren en cuanto a qué marca es la más eficaz y duradera. Sin embargo, todos siguen el mismo proceso aquí descrito:

1. Inspección cuidadosa y evalúo de la zona dañada.

2. Limpiar y quitar toda la humedad de la grieta.

3. Calentar o enfriar el vidrio según sea el caso.

4. Acceder a la zona dañada por perforación u otro método.

5. Quitar el aire contenido mediante desplazamiento o vacío.

6. Llenar completamente el área dañada con la resina y dejar que seque.

7. Pulir el área reparada de manera que quede al ras del parabrisas.

Equipo necesario

A fin de iniciar un negocio de reparación de parabrisas se recomienda comprar un sistema completo. Estos sistemas incluyen todas las herramientas necesarias así como resinas, y pueden incluir accesorios como evaporadores de humedad e intercambiadores de calor. Sin embargo, el corazón de cualquier sistema es el mecanismo de inyección. Este dispositivo rellena directamente la grieta con resina.

¿Cómo empezar?

La inversión inicial para iniciar este negocio fluctúa entre los us$ 800 y los us$ 1.500 dependiendo del sistema elegido. Para quienes comienzan en este negocio, atraer y retener los clientes puede ser un reto. Una forma de atraer clientes es desarrollar una relación con las compañías de seguros locales. Las recomendaciones son excelentes para construir una buena reputación y mantener un flujo constante de clientes.

